Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 22 января на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, жестко высказался о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.
Он заявил, что внутри Евросоюза якобы действуют силы, которые пытаются его уничтожить и не теряют ни одного дня.
Каждый Виктор, который живет на европейские деньги и одновременно пытается продавать интересы Европы, заслуживает подзатыльника. И если он чувствует себя комфортно в Москве, это не значит, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в маленькие Москвы
При этом он напрямую не упомянул Орбана.
Орбан ответил Зеленскому
Хотя украинский президент и не назвал фамилии или должности венгерского премьер-министра, тот вскоре высказался в ответ.
«Уважаемый президент Зеленский. Мне кажется, мы не сможем прийти к взаимопониманию», — написал Орбан. Он назвал себя свободным человеком, служащим венгерскому народу, а Зеленского — «человеком, находящимся в отчаянном положении, который уже четвертый год не может или не хочет положить конец войне», несмотря на всяческую помощь президента США Дональда Трампа.
«Поэтому, как бы вы мне ни льстили, мы не можем поддержать ваши военные усилия», — продолжил Орбан, заверив при этом, что украинский народ по-прежнему может рассчитывать на продолжение поставок электроэнергии и топлива от Венгрии и Будапешт продолжит оказывать поддержку прибывающим с Украины беженцам.
В остальном жизнь сама расставит все точки над и, каждый получит по заслугам
Зеленский и Орбан уже много раз отмечались взаимными выпадами
В частности, осенью прошлого года Виктор Орбан показал сгенерированное искусственным интеллектом видео, на котором Владимир Зеленский представляет смартфон с украинским шпионским приложением. Перед этим он обвинил спецслужбы Украины во вмешательстве во внутренние дела страны. «Украинская разведка не просто следит за Венгрией, она внедрилась в проукраинскую партию "Тиса". (...) Раньше мы говорили: "Русские уже в кладовке". Теперь мы должны сказать: "Украинцы уже в вашем смартфоне"», — утверждал Орбан.
Также он призывал Зеленского прекратить донимать Венгрию, упрекал его в неблагодарности за помощь от Будапешта и называл играющим президента комиком. «Я с таким столкнулся впервые. Как его назвать? Ну, это такой политик-инфлюэнсер, политик-актер или, в конце концов, комик. То есть кто-то, кто оказался на должности, к которой прошлое его не обучило, не подготовило», — считал Орбан.
Зеленский же, среди прочего, обвинял Орбана в том, что он поступает антиевропейски, блокируя вступление Украины в Евросоюз, и утверждал, что Киев вступит в ЕС «с премьер-министром Венгрии или без него».
Кроме того, он заявлял, что Орбан использует конфликт на Украине в своих интересах, в частности, для победы на выборах, а его действия приведут к радикализации общества в стране и антиукраинским настроениям.