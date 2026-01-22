Реклама

20:16, 22 января 2026

«Каждый Виктор заслуживает подзатыльника». Зеленский жестко высказался об Орбане. Венгерский премьер ответил

Орбан ответил Зеленскому после оскорбления в свой адрес во время речи на ВЭФ
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 22 января на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, жестко высказался о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

Он заявил, что внутри Евросоюза якобы действуют силы, которые пытаются его уничтожить и не теряют ни одного дня.

Каждый Виктор, который живет на европейские деньги и одновременно пытается продавать интересы Европы, заслуживает подзатыльника. И если он чувствует себя комфортно в Москве, это не значит, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в маленькие Москвы

Владимир Зеленский президент Украины

При этом он напрямую не упомянул Орбана.

Фото: Markus Schreiber / AP

Орбан ответил Зеленскому

Хотя украинский президент и не назвал фамилии или должности венгерского премьер-министра, тот вскоре высказался в ответ.

«Уважаемый президент Зеленский. Мне кажется, мы не сможем прийти к взаимопониманию», — написал Орбан. Он назвал себя свободным человеком, служащим венгерскому народу, а Зеленского — «человеком, находящимся в отчаянном положении, который уже четвертый год не может или не хочет положить конец войне», несмотря на всяческую помощь президента США Дональда Трампа.

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

«Поэтому, как бы вы мне ни льстили, мы не можем поддержать ваши военные усилия», — продолжил Орбан, заверив при этом, что украинский народ по-прежнему может рассчитывать на продолжение поставок электроэнергии и топлива от Венгрии и Будапешт продолжит оказывать поддержку прибывающим с Украины беженцам.

В остальном жизнь сама расставит все точки над и, каждый получит по заслугам

Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Зеленский и Орбан уже много раз отмечались взаимными выпадами

В частности, осенью прошлого года Виктор Орбан показал сгенерированное искусственным интеллектом видео, на котором Владимир Зеленский представляет смартфон с украинским шпионским приложением. Перед этим он обвинил спецслужбы Украины во вмешательстве во внутренние дела страны. «Украинская разведка не просто следит за Венгрией, она внедрилась в проукраинскую партию "Тиса". (...) Раньше мы говорили: "Русские уже в кладовке". Теперь мы должны сказать: "Украинцы уже в вашем смартфоне"», — утверждал Орбан.

Также он призывал Зеленского прекратить донимать Венгрию, упрекал его в неблагодарности за помощь от Будапешта и называл играющим президента комиком. «Я с таким столкнулся впервые. Как его назвать? Ну, это такой политик-инфлюэнсер, политик-актер или, в конце концов, комик. То есть кто-то, кто оказался на должности, к которой прошлое его не обучило, не подготовило», — считал Орбан.

Зеленский же, среди прочего, обвинял Орбана в том, что он поступает антиевропейски, блокируя вступление Украины в Евросоюз, и утверждал, что Киев вступит в ЕС «с премьер-министром Венгрии или без него».

Кроме того, он заявлял, что Орбан использует конфликт на Украине в своих интересах, в частности, для победы на выборах, а его действия приведут к радикализации общества в стране и антиукраинским настроениям.

