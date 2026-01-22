Орбан ответил на призыв Зеленского дать подзатыльник некоему Виктору

Орбан заявил, что они с Зеленским не смогут прийти к пониманию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на желание президента Украины Владимира Зеленского дать подзатыльник «живущему на деньги Европы Виктору» заявил, что они не смогут прийти к пониманию. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Мне кажется, что мы не сможем прийти к взаимопониманию. Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы — человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвертый год не может или не желает положить конец войне, несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказывает вам всевозможную помощь в этом», — подчеркнул политик.

При этом Орбан отметил, что, несмотря на оскорбление Зеленского в его адрес, Венгрия продолжит снабжать Украину электроэнергией и топливом, а также оказывать поддержку украинским беженцам.

Ранее Зеленский заявил, что живущему на деньги Европы Виктору, который предает ее интересы, следует дать подзатыльник. Он также выразил уверенность, что таким Викторам следует переехать в Москву.