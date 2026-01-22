Зеленский: Живущему на деньги Европы Виктору следует дать подзатыльник

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что живущему на деньги Европы Виктору, который предает ее интересы, следует дать подзатыльник. Его слова передает в Telegram издание «Зеркало недели».

«Каждый Виктор, который живет на деньги Европы и одновременно пытается продавать интересы Европы, заслуживает подзатыльника», — заявил Зеленский, намекая, вероятно, на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Он выразил уверенность, что таким Викторам следует переехать в Москву.

В ходе выступления Зеленский также сравнил жизнь украинцев с фильмом «День сурка». По его словам, граждане Украины будто бы постоянно проживают один и тот же плохой день.