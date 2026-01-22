Зеленский сравнил жизнь украинцев с известным фильмом

Жизнь украинцев похожа на фильм «День сурка». Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Давосе, трансляция доступна на YouTube.

«Украинцы живут как в фильме "День сурка"», — сравнил он.

Президент Украины прибыл на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе утром 22 января. Сообщалось, что он планирует провести встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Переговоры длились час. Предположительно, главным вопросом стал отвод Вооруженных сил Украины из Донбасса.