17:17, 22 января 2026Бывший СССР

Зеленский сравнил жизнь украинцев с известным фильмом

Зеленский сравнил жизнь украинцев с фильмом «День сурка»
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Жизнь украинцев похожа на фильм «День сурка». Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Давосе, трансляция доступна на YouTube.

«Украинцы живут как в фильме "День сурка"», — сравнил он.

Президент Украины прибыл на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе утром 22 января. Сообщалось, что он планирует провести встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Переговоры длились час. Предположительно, главным вопросом стал отвод Вооруженных сил Украины из Донбасса.

