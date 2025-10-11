Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:30, 11 октября 2025Мир

Орбан показал сгенерированный ИИ ролик о шпионаже Зеленского

Орбан показал сгенерированный ролик с высмеивающей шпионаж Зеленского рекламой
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: MTI / PM Office / Zoltan Fischer / Pool / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан показал сгенерированное искусственным интеллектом видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский представляет смартфон с украинским шпионским приложением. Ролик он опубликовал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

На сгенерированном искусственным интеллектом ролике Зеленский со сцены на венгерском языке представляет новый телефон, на котором изображены герб Украины и эмблема партии «Тиса».

«А сейчас я представляю новый тисафон. Быстрый, умный, и все твои данные в безопасности у меня в Киеве. Тисафон. Сделано на Украине. Дистрибьютор Петер Мадьяр», — говорит Зеленский.

Ранее Орбан обвинил спецслужбы Украины во вмешательстве во внутренние дела страны. Он заявил, что украинская разведка внедрилась в проукраинскую партию «Тиса». «Раньше мы говорили: "Русские уже в кладовке". Теперь мы должны сказать: "Украинцы уже в вашем смартфоне"», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ охарактеризовал ситуацию на фронте

    Женщина вернула Греции украденный античный фрагмент

    Смертельная инъекция привела к возбуждению дела против россиянина

    Появились фото разрушенного машинного зала ДнепроГЭС

    Забившего семь мячей в матче футболиста арестовали

    В российском регионе два человека пострадали от дрона ВСУ

    Адвокат описал финансовые убытки Джигана после развода с Самойловой

    Пропавшая в тайге семья россиян изменила планы в последний момент

    Найденный мертвым известный украинский криптобизнесмен сотрудничал с ГУР

    Гипертоников предостерегли от трех повышающих риск инфаркта ошибок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости