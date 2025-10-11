Орбан показал сгенерированный ИИ ролик о шпионаже Зеленского

Орбан показал сгенерированный ролик с высмеивающей шпионаж Зеленского рекламой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан показал сгенерированное искусственным интеллектом видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский представляет смартфон с украинским шпионским приложением. Ролик он опубликовал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

На сгенерированном искусственным интеллектом ролике Зеленский со сцены на венгерском языке представляет новый телефон, на котором изображены герб Украины и эмблема партии «Тиса».

«А сейчас я представляю новый тисафон. Быстрый, умный, и все твои данные в безопасности у меня в Киеве. Тисафон. Сделано на Украине. Дистрибьютор Петер Мадьяр», — говорит Зеленский.

Ранее Орбан обвинил спецслужбы Украины во вмешательстве во внутренние дела страны. Он заявил, что украинская разведка внедрилась в проукраинскую партию «Тиса». «Раньше мы говорили: "Русские уже в кладовке". Теперь мы должны сказать: "Украинцы уже в вашем смартфоне"», — сказал он.