Орбан нашел украинцев в смартфонах венгров

Орбан обвинил спецслужбы Украины во вмешательстве во внутренние дела Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил спецслужбы Украины во вмешательстве во внутренние дела страны. Его комментарий опубликован в соцсети X.

«Украинская разведка не просто следит за Венгрией, она внедрилась в проукраинскую партию "Тиса". (...) Раньше мы говорили: "Русские уже в кладовке". Теперь мы должны сказать: "Украинцы уже в вашем смартфоне"», — сказал Орбан.

По словам политика, конечной целью работы украинских спецслужб в Венгрии является смена власти в стране.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия будет противостоять давлению со стороны лидеров Евросоюза в вопросе членства Украины в объединении.