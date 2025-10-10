Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:12, 10 октября 2025Мир

Орбан нашел украинцев в смартфонах венгров

Орбан обвинил спецслужбы Украины во вмешательстве во внутренние дела Венгрии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Emil Helms / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил спецслужбы Украины во вмешательстве во внутренние дела страны. Его комментарий опубликован в соцсети X.

«Украинская разведка не просто следит за Венгрией, она внедрилась в проукраинскую партию "Тиса". (...) Раньше мы говорили: "Русские уже в кладовке". Теперь мы должны сказать: "Украинцы уже в вашем смартфоне"», — сказал Орбан.

По словам политика, конечной целью работы украинских спецслужб в Венгрии является смена власти в стране.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия будет противостоять давлению со стороны лидеров Евросоюза в вопросе членства Украины в объединении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскритиковал решение о Нобелевской премии мира

    Собака спасла хозяина от ядовитой змеи и сама получила укус

    Запугивавший жителей российского села штурмовик ВСУ услышал приговор

    В Севастополе объявили угрозу удара ВСУ

    Мхитарян рассказал об обмене оскорблениями с Моуринью

    Финансовые потери рэпера Macan из-за службы в армии оценили

    Россиянам пообещали более холодную зиму

    В Риме закрылось место рождения «Мертвых душ»

    Тысячи людей потребовали переименовать российский «Терминатор»

    Хирург назвал требующую коррекции деталь внешности жены Безоса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости