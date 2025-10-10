Орбан пообещал противостоять давлению ЕС по Украине

Орбан: Венгрия будет противостоять давлению в вопросе вступления Украины в ЕС

Венгрия будет противостоять давлению со стороны лидеров Европейского союза (ЕС) в вопросе вступления Украины в союз. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«В ближайшие недели на Венгрию будет оказано огромное давление с тем, чтобы она внесла свой вклад в присоединение Украины к Европейскому союзу», — сказал он.

По словам главы венгерского правительства, Будапешт ни в коем случае не пойдет на это, поскольку не хочет забирать деньги у своих граждан и отправлять их в Брюссель и на Украину. Он также отметил, что украинцы стремятся вовлечь Европу в войну любой ценой.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не обязана поддерживать вступление Украины в Евросоюз. Он уточнил, что ни одна страна никогда не добивалась вступления в объединение путем шантажа.