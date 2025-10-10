Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:27, 10 октября 2025Мир

Орбан пообещал противостоять давлению ЕС по Украине

Орбан: Венгрия будет противостоять давлению в вопросе вступления Украины в ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Венгрия будет противостоять давлению со стороны лидеров Европейского союза (ЕС) в вопросе вступления Украины в союз. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«В ближайшие недели на Венгрию будет оказано огромное давление с тем, чтобы она внесла свой вклад в присоединение Украины к Европейскому союзу», — сказал он.

По словам главы венгерского правительства, Будапешт ни в коем случае не пойдет на это, поскольку не хочет забирать деньги у своих граждан и отправлять их в Брюссель и на Украину. Он также отметил, что украинцы стремятся вовлечь Европу в войну любой ценой.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не обязана поддерживать вступление Украины в Евросоюз. Он уточнил, что ни одна страна никогда не добивалась вступления в объединение путем шантажа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали закрытых переговоров России и Украины в 2023 году

    Российские войска прорвались в ключевой для обороны ВСУ город на Донбассе

    Агрессивный мужчина с ножом ворвался в подмосковную больницу

    В России заподозрили накрутки в голосовании за Грозный-Сити на купюрах

    Импорт некоторых автомобилей в Россию сошел на нет

    В российском городе автомобиль сбил инвалида на пешеходном переходе и попал на видео

    В ЦСКА назвали условие для получения бразильским футболистом клуба российского паспорта

    Стала известна дата отправки Macan в армию

    Рената Литвинова примерила платье из бюстгальтеров

    Раскрыт источник дохода экс-судьи Верховного суда России Момотова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости