04:11, 7 октября 2025

Орбан прокомментировал вступление Украины в ЕС

Премьер Орбан: Венгрия не обязана поддерживать вступление Украины в ЕС
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Венгрия не обязана поддерживать вступление Украины в Евросоюз. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети Х.

По словам политика, ни одна страна никогда «не добивалась вступления в Европейский союз путем шантажа», и на этот раз такого не произойдет.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен воздержаться от неуважительных высказываний о Венгрии. Министр также напомнил, что Киев сильно зависит от поддержки Европейского союза.

В свою очередь западный экономист Филип Пилкингтон отметил, что украинский лидер производит впечатление все более неуравновешенного человека.

    Все новости