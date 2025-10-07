Премьер Орбан: Венгрия не обязана поддерживать вступление Украины в ЕС

Венгрия не обязана поддерживать вступление Украины в Евросоюз. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети Х.

По словам политика, ни одна страна никогда «не добивалась вступления в Европейский союз путем шантажа», и на этот раз такого не произойдет.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен воздержаться от неуважительных высказываний о Венгрии. Министр также напомнил, что Киев сильно зависит от поддержки Европейского союза.

В свою очередь западный экономист Филип Пилкингтон отметил, что украинский лидер производит впечатление все более неуравновешенного человека.