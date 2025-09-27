Мир
00:07, 28 сентября 2025

На Западе засомневались в психическом здоровье Зеленского

Экономист Пилкингтон: Зеленский становится все более неуравновешенным
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: IMAGO / Andreas Stroh / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский производит впечатление все более неуравновешенного человека. Об этом написал экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.

«Зеленский становится все более неуравновешенным и зависимым от психологических атак с использованием дронов», — отметил Пилкингтон.

Экономист подчеркнул, что вина за данную ситуацию лежит на самой Европе. Кроме того, он уточнил, что Зеленский пытается распространить конфликт на Евросоюз (ЕС) и НАТО с помощью психологических операций с использованием дронов.

Ранее украинский лидер заявил, что Киев может ответить на удары по столице блэкаутом в Москве. Политик сообщил, что страна не станет бить по энергетике первой, однако и слабость проявлять не будет.

    Все новости