18:37, 27 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский пригрозил устроить блэкаут в Москве. Он заявил, что обсудил это с Трампом

Зеленский пригрозил Москве блэкаутом в случае ударов по столице Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может ответить на удары по Киеву блэкаутом в Москве. Об этом он сказал в ходе разговора с журналистами.

Политик также сообщил, что Украина уже месяц использует израильский комплекс Patriot. Еще две системы будут переданы осенью.

Зеленский заявил, что Украина не пойдет на полное отключение электричества первой

Президент Украины сказал, что страна не станет бить по энергетике Москвы первой, однако и слабость проявлять не будет. «Если, скажем, угрожают устроить блэкаут в столице Украины, в Кремле должны знать: в ответ возможен блэкаут в российской столице», — объяснил он.

Фото: Al / Reuters

Зеленский также добавил, что эта тема поднималась на его встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября.

Украина попросила у Трампа оружия на 90 миллиардов долларов

Развивая тему о встрече с Трампом, Зеленский сообщил, что американскому лидеру передали список на 90 миллиардов долларов «всего, что хочет Украина, с деталями и иллюстрациями». Он также прокомментировал информацию о просьбе к США передать крылатые ракеты Tomahawk: Зеленский назвал это частью большой сделки.

Накануне источники в США сообщили, что Трамп на встрече с украинским коллегой допустил отмену ограничений на использование Киевом американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России. При этом отмечалось, что он не стал брать на себя прямых обязательств по снятию ограничений.

