Зеленский раскрыл требование к Трампу на десятки миллиардов долларов

Зеленский: Украина передала Трампу требование оружия на 90 миллиардов долларов

Президент Украины Владимир Зеленский передал президенту США Дональду Трампу список требуемого оружия на 90 миллиардов долларов. Об этом рассказал сам политик, передает УНИАН в Telegram.

«Мы передали президенту США список всего, что хочет Украина, с деталями и иллюстрациями», — подчеркнул он.

Зеленский прокомментировал сообщения о просьбе к Трампу передать крылатые ракеты Tomahawk и заявил, что требование о передаче оружия Вооруженным силам Украины является частью «большой сделки» по приобретению американского вооружения. По его словам, Киев также готов к отдельным соглашениям по другим видам оружия, включая дальнобойное.

26 сентября The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских и украинских чиновников сообщило о возможной передаче Трампом Украине дальнобойного оружия. При этом отмечается, что президент США не стал говорить об обязательствах по передаче.

Ранее Зеленский пригрозил ударами по инфраструктуре Москвы и отключениями света. По его словам, этот вопрос обсуждался в том числе и на встрече с Трампом 23 сентября.