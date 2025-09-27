Бывший СССР
16:14, 27 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский пригрозил Москве блэкаутом

Зеленский пригрозил ударами по инфраструктуре Москвы и блэкаутом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре Москвы и блэкаутом в городе. Видео выступления публикует УНИАН в Telegram.

«В Кремле должны знать, что будет блэкаут в столице России», — высказался политик.

Зеленский пригрозил ударами Вооруженных сил Украины по Москве в случае атак Вооруженных сил России на объекты украинской энергетики. По его словам, этот вопрос обсуждался в том числе и на встрече с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября.

26 сентября издание The Telegraph сообщило о просьбе Зеленского к Трампу о передаче Tomahawk. По информации источников, американский президент оценил ее «чрезвычайно позитивно».

Ранее депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил об ухудшающемся психическом состоянии Зеленского. Политик также призвал признать террористическими власти Украины.

