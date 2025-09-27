Зеленский пригрозил Москве блэкаутом

Зеленский пригрозил ударами по инфраструктуре Москвы и блэкаутом

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре Москвы и блэкаутом в городе. Видео выступления публикует УНИАН в Telegram.

«В Кремле должны знать, что будет блэкаут в столице России», — высказался политик.

Зеленский пригрозил ударами Вооруженных сил Украины по Москве в случае атак Вооруженных сил России на объекты украинской энергетики. По его словам, этот вопрос обсуждался в том числе и на встрече с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября.

26 сентября издание The Telegraph сообщило о просьбе Зеленского к Трампу о передаче Tomahawk. По информации источников, американский президент оценил ее «чрезвычайно позитивно».

Ранее депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил об ухудшающемся психическом состоянии Зеленского. Политик также призвал признать террористическими власти Украины.