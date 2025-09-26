Мир
22:07, 26 сентября 2025

Трамп допустил отмену ограничений на удары Украины вглубь России

WSJ: Трамп допустил отмену ограничений на удары ВСУ оружием США вглубь России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским допустил отмену ограничений на использование Киевом американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Однако, как отмечается в статье, Трамп не стал брать на себя прямых обязательств по снятию ограничений.

Ранее стало известно, что американский президент отказал Зеленскому в просьбе передать крылатые ракеты Tomahawk. Отмечалось, что Киев неоднократно поднимал вопрос о поставках ракет в течение последнего года.

