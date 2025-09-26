Трамп отказал Зеленскому в одной просьбе

Axios: Трамп отказал Зеленскому в просьбе передать Украине ракеты Tomahawk

Президент США Дональд Трамп отказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в просьбе передать крылатые ракеты Tomahawk. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Это единственный пункт, по которому Трамп отказался одобрить продажу оружия странам НАТО для последующей передачи Киеву», — сказано в сообщении.

При этом, по данным Axios, Украина не раз поднимала вопрос о поставках Tomahawk в течение последнего года.

Ранее The Telegraph сообщила, что Зеленский попросил у президента США крылатые ракеты Tomahawk. Уточняется, что соответствующую просьбу представитель Киева озвучил на закрытой встрече с Трампом.