Глава МИД Венгрии потребовал уважения от Зеленского

Сийярто: Зеленский должен говорить о Венгрии с уважением

Владимир Зеленский должен воздержаться от неуважительных высказываний о Венгрии. Об этом заявил глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто, его цитирует РИА Новости.

«Мы ожидаем, что даже Владимир Зеленский будет говорить о Венгрии и венграх с уважением», — сказал он.

Министр напомнил, что Украина сильно зависит от поддержки Европейского союза (ЕС), который принимает все решения с участием Будапешта.

Ранее Сийярто заявил, что Зеленский начинает сходить с ума. Так он прокомментировал обвинения политика в адрес Венгрии в нарушении воздушного пространства Украины.