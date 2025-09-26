Бывший СССР
Зеленский обвинил Венгрию в нарушении воздушного пространства Украины

Зеленский обвинил венгерские БПЛА в нарушении воздушного пространства Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Венгрию в нарушении воздушного пространства страны. С таким заявлением он выступил в своем Telegram-канале.

«Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны», — подчеркнул политик.

Зеленский выступил с обвинениями в адрес Будапешта по итогам совещания с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским. По его словам, венгерские БПЛА могли вести разведку промышленного потенциала в украинских приграничных районах. Политик поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить о каждом зафиксированном факте.

Ранее Зеленский обвинил лидеров стран НАТО в трусости. По его мнению, альянс слабо отреагировал на сообщения о якобы нарушении российскими истребителями воздушного пространства Эстонии.

