Зеленский раскритиковал Орбана

Зеленский: Блокировка Орбаном вступления Украины в ЕС — это антиевропейски

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поступает антиевропейски, блокируя вступление Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

Он назвал антиевропейским положение, при котором Орбан блокирует решения, «которые важны для всего континента или которые уже были согласованы». По его словам, Украина выполнила требования по вступлению в организацию, но сейчас присутствуют серьезные трудности с открытием переговорных кластеров для запуска этого процесса. Он добавил, что постоянно блокируются усилия Европы, направленные на достижение безопасности.

Ранее Зеленский ответил на вопрос о готовности Украины к статусу нейтральной страны. По его словам, Украину в НАТО не зовут и не берут.

До этого Зеленский признался, что не обсуждал возможное признание президентом США Дональдом Трампом Крыма частью России в ходе телефонного разговора. Он также отказался рассматривать саму возможность подобного решения.