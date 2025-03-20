Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:55, 20 марта 2025Бывший СССР

Зеленский раскритиковал Орбана

Зеленский: Блокировка Орбаном вступления Украины в ЕС — это антиевропейски
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поступает антиевропейски, блокируя вступление Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

Он назвал антиевропейским положение, при котором Орбан блокирует решения, «которые важны для всего континента или которые уже были согласованы». По его словам, Украина выполнила требования по вступлению в организацию, но сейчас присутствуют серьезные трудности с открытием переговорных кластеров для запуска этого процесса. Он добавил, что постоянно блокируются усилия Европы, направленные на достижение безопасности.

Ранее Зеленский ответил на вопрос о готовности Украины к статусу нейтральной страны. По его словам, Украину в НАТО не зовут и не берут.

До этого Зеленский признался, что не обсуждал возможное признание президентом США Дональдом Трампом Крыма частью России в ходе телефонного разговора. Он также отказался рассматривать саму возможность подобного решения.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал возможное признание Трампом Крыма частью России

    Россиянам упростят подтверждение личности

    МВД Польши призвало граждан сделать стратегические запасы на три дня

    Пожар в салоне самолета с пассажирами на борту сняли на видео

    В США допустили удар украинского «Длинного Нептуна» по Москве

    Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры

    Захарова прокомментировала телефонный разговор Путина и Трампа

    ФСБ задержала чиновницу из российского региона за получение 59 взяток

    Российского хоккеиста-чемпиона задержали за мастурбацию в центре Москвы

    Россиян предупредили о подорожании ремонта квартир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше