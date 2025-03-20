Зеленский о нейтральности Украины: Республику в НАТО не зовут и не берут

Украину в НАТО не зовут и не берут, так что говорить здесь не о чем. Так президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о готовности Украины к статусу нейтральной страны, пишет «Страна.ua».

«Если это был вопрос про НАТО, то я всегда говорил — к сожалению, нас не зовут и берут в НАТО», — заявил президент Украины. При этом он добавил, что страна действительно этого очень хочет. «Мы считаем, что это решило бы много проблем. Но не о чем говорить. США как главный союзник в НАТО не поддерживает Украину в НАТО. На сегодняшний день это так», — пояснил Зеленский.

Он также отметил, что никогда не говорил о готовности вести переговоры о нейтралитете Украины. При этом такое требование, напомнил Зеленский, всегда выдвигает Россия.

Недавно глава офиса президента Андрей Ермак заявил о несогласии Киева по статусу нейтральной страны для Украины. Утверждалось, что это очередная «красная линия» на возможных переговорах, так как Киев никогда не признает утрату территорий. Ермак также высказался против сокращения численности ВСУ.