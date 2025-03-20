Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:56, 20 марта 2025Бывший СССР

Зеленский ответил на вопрос о готовности Украины к статусу нейтральной страны

Зеленский о нейтральности Украины: Республику в НАТО не зовут и не берут
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украину в НАТО не зовут и не берут, так что говорить здесь не о чем. Так президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о готовности Украины к статусу нейтральной страны, пишет «Страна.ua».

«Если это был вопрос про НАТО, то я всегда говорил — к сожалению, нас не зовут и берут в НАТО», — заявил президент Украины. При этом он добавил, что страна действительно этого очень хочет. «Мы считаем, что это решило бы много проблем. Но не о чем говорить. США как главный союзник в НАТО не поддерживает Украину в НАТО. На сегодняшний день это так», — пояснил Зеленский.

Он также отметил, что никогда не говорил о готовности вести переговоры о нейтралитете Украины. При этом такое требование, напомнил Зеленский, всегда выдвигает Россия.

Недавно глава офиса президента Андрей Ермак заявил о несогласии Киева по статусу нейтральной страны для Украины. Утверждалось, что это очередная «красная линия» на возможных переговорах, так как Киев никогда не признает утрату территорий. Ермак также высказался против сокращения численности ВСУ.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал возможное признание Трампом Крыма частью России

    Россиянам упростят подтверждение личности

    МВД Польши призвало граждан сделать стратегические запасы на три дня

    Пожар в салоне самолета с пассажирами на борту сняли на видео

    В США допустили удар украинского «Длинного Нептуна» по Москве

    Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры

    Захарова прокомментировала телефонный разговор Путина и Трампа

    ФСБ задержала чиновницу из российского региона за получение 59 взяток

    Российского хоккеиста-чемпиона задержали за мастурбацию в центре Москвы

    Россиян предупредили о подорожании ремонта квартир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше