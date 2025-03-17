Сибига назвал три красные линии Киева на переговорах

Глава МИД Украины Сибига: У Киева три красные линии на переговорах

У Киева есть три красных линии на предстоящих переговорах. Их обозначил глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью изданию «РБК-Украина».

Первая из них — отказ признания утраты территорий. Вторая — фиксация отказа от вступления Украины в НАТО и Европейский союз (ЕС).

Третья «красная линия» Киева — отказ от ограничений вооруженных сил. «Не может быть никаких ограничений обороноспособности Украины, никаких ограничений силы нашей армии, наших возможностей», — заявил Сибига. Других пунктов глава МИД Уркаины не привел.

Ранее Андрей Сибига заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают операции в Курской области. «Мы продолжаем операции в Курской области и будем продолжать их в будущем», — заявил дипломат.

