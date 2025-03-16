«Мы продолжаем и будем продолжать». В МИД Украины заявили, что ВСУ не прекратят операции в Курской области

Глава МИД Украины пригрозил продолжить операции ВСУ под Курском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекратят операции в Курской области. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Мы продолжаем операции в Курской области и будем продолжать их в будущем», — сказал он.

Сибига назвал такие операции важным фактором и ключевым элементом на переговорах, а также заявил о необходимости давления на Москву относительно установления 30-дневного прекращения огня.

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В США заявили о конце украинской авантюры в Курской области

Базирующаяся в США газета The Wall Street Journal (WSJ) выпустила статью под названием «Россия подавляет дерзкую украинскую военную операцию в Курске». В ней сообщается, что на текущей неделе присутствие ВСУ в российском регионе практически сошло на нет.

«Стремительное продвижение российских войск в недавние дни привело к тому, что оставшиеся украинские силы оказались все более изолированы под ожесточенными атаками, и к выходным они были выведены из всех районов Курской области, кроме небольшого участка», — говорится в материале.

Уточняется, что выход украинских войск из российского приграничного региона лишает Киев козыря в мирных переговорах.

Генштаб ВСУ признал потерю Суджи в Курской области

Город Суджа находится под контролем России, следует из карты, опубликованной Генштабом, отмечает украинское издание «Страна.ua».

Ранее в Генштабе ВСУ отказались признавать окружение украинских войск в Курской области, несмотря на слова президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В ведомстве заявили, что военные подразделения Украины осуществляют «перегруппировку».

Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск 13 марта. Неофициальные сообщения о взятии Суджи появились двумя днями ранее — 11-го числа. Активные бои за город продолжались с 8 марта.

По информации оборонного ведомства, ВСУ за сутки потеряли более 220 бойцов в Курской области. Помимо потерь среди личного состава, украинские войска лишились танка, двух бронетранспортеров, боевой бронированной машины, пяти автомобилей, трех артиллерийских орудий и пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

С момента вторжения в регион Украина потеряла более 67 850 солдат.