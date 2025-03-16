Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли более 220 бойцов в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 220 бойцов в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо потерь среди личного состава украинские войска лишились танка, двух бронетранспортеров, боевой бронированной машины, пяти автомобилей, трех артиллерийских орудий и пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

С момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 67 850 солдат, следует из ежедневного брифинга оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что украинские войска несут потери при попытке эвакуировать технику НАТО из Курской области под Суджей. Известно, что ВСУ также безуспешно пытались прорваться в Сумскую область на бронетранспортерах и пикапах.