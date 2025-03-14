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10:26, 14 марта 2025Россия

Стало известно о потерях ВСУ у Суджи при попытке эвакуировать технику НАТО

ТАСС: ВСУ несут потери при попытке эвакуировать технику НАТО из Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери при попытке эвакуировать технику НАТО из Курской области под Суджей. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Командование ВСУ отдало приказ подчиненному личному составу эвакуировать с оккупированных территорий бронеавтомобили и другую технику НАТО, что привело к еще большим потерям в живой силе среди ВСУ», — сообщил источник.

По его информации, ВСУ также безуспешно пытались прорваться в Сумскую область на бронетранспортерах и пикапах. Российские военнослужащие уничтожают всю технику вместе с живой силой, которая пытается сбежать.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ, которые остались на позициях у границы в Курской области, оказывают ожесточенное сопротивление. Многие из них даже не знают, что украинская группировка в Судже была разгромлена.

ЖЗЛ
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