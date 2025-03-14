Стало известно о потерях ВСУ у Суджи при попытке эвакуировать технику НАТО

ТАСС: ВСУ несут потери при попытке эвакуировать технику НАТО из Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери при попытке эвакуировать технику НАТО из Курской области под Суджей. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Командование ВСУ отдало приказ подчиненному личному составу эвакуировать с оккупированных территорий бронеавтомобили и другую технику НАТО, что привело к еще большим потерям в живой силе среди ВСУ», — сообщил источник.

По его информации, ВСУ также безуспешно пытались прорваться в Сумскую область на бронетранспортерах и пикапах. Российские военнослужащие уничтожают всю технику вместе с живой силой, которая пытается сбежать.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ, которые остались на позициях у границы в Курской области, оказывают ожесточенное сопротивление. Многие из них даже не знают, что украинская группировка в Судже была разгромлена.