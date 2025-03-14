Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:41, 14 марта 2025Россия

Стало известно о сопротивлении оставшихся у границы бойцов ВСУ в Курской области

Оставшиеся на позициях в Курской области бойцы ВСУ оказывают сопротивление
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые остались на позициях у границы в Курской области, оказывают сопротивление. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Морские пехотинцы подчеркивают, что оставшиеся на позициях ВСУшники оказывают ожесточенное сопротивление, до многих оккупантов до сих пор никто не довел информацию о разгроме украинской группировки на оккупированных территориях», — говорится в сообщении.

Там говорится, что морские пехотинцы завершают зачистку лесного массива западнее Куриловки и уничтожают живую силу противника. За сутки, по информации канала, продвижение российских военных в Курской области составило свыше 8300 метров.

Ранее президент России Владимир Путин предоставил украинским военнослужащим в Курской области на выбор два варианта. Он предложил солдатам ВСУ, попавшим в окружение в Курской области, сдаться в плен. В противном случае они будут уничтожены, подчеркнул он.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник попал в крышу дома в Москве

    На Украине сделали мрачный прогноз о беженцах

    20-летняя дочь Моники Беллуччи поделилась снимком в бикини

    Россиянка описала квартиры в Швеции словами «такое даже в страшном сне не хочу увидеть»

    Трамп отдал честь собакам

    Украинцев захотели отговорить воссоединяться с супругами и детьми

    Рыбаки поймали сетью женщину в море

    Российские БМП и БМД штатно оснастили «накидками»

    Беспилотник запутался в проводах и упал на подмосковную дорогу

    Каллас раскрыла влияние ЕС на США по ситуации на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше