Стало известно о сопротивлении оставшихся у границы бойцов ВСУ в Курской области

Оставшиеся на позициях в Курской области бойцы ВСУ оказывают сопротивление

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые остались на позициях у границы в Курской области, оказывают сопротивление. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Морские пехотинцы подчеркивают, что оставшиеся на позициях ВСУшники оказывают ожесточенное сопротивление, до многих оккупантов до сих пор никто не довел информацию о разгроме украинской группировки на оккупированных территориях», — говорится в сообщении.

Там говорится, что морские пехотинцы завершают зачистку лесного массива западнее Куриловки и уничтожают живую силу противника. За сутки, по информации канала, продвижение российских военных в Курской области составило свыше 8300 метров.

Ранее президент России Владимир Путин предоставил украинским военнослужащим в Курской области на выбор два варианта. Он предложил солдатам ВСУ, попавшим в окружение в Курской области, сдаться в плен. В противном случае они будут уничтожены, подчеркнул он.