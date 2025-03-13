Путин предоставил на выбор окруженным в Курской области солдатам ВСУ два варианта

Путин: Окруженные под Курском бойцы ВСУ сдадутся в плен или будут уничтожены

Президент России Владимир Путин предоставил украинским военнослужащим в Курской области на выбор два варианта. Фрагмент выступления главы государства на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко приводит телеканал RT в Telegram.

Путин предложил солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшим в окружение в Курской области, сдаться в плен. В противном случае они будут уничтожены, подчеркнул он.

Сейчас украинские бойцы пытаются выйти из Курской области малыми группами по 2-3 человека, продолжил глава государства. Эта мера — вынужденная, поскольку Российская армия взяли под огневой контроль все пути отхода, пояснил президент. Вторгшаяся в Курскую область украинская группировка находится в полной изоляции, подчеркнул Путин.

В ходе пресс-конференции Путин прокомментировал предложение США по приостановке боевых действий. Он заявил о готовности Москвы пойти на перемирие при условии, что это приведет к установлению долгосрочного мира и устранению первопричин конфликта.