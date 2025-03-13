Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:53, 13 марта 2025Россия

Путин предоставил на выбор окруженным в Курской области солдатам ВСУ два варианта

Путин: Окруженные под Курском бойцы ВСУ сдадутся в плен или будут уничтожены
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент России Владимир Путин предоставил украинским военнослужащим в Курской области на выбор два варианта. Фрагмент выступления главы государства на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко приводит телеканал RT в Telegram.

Путин предложил солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшим в окружение в Курской области, сдаться в плен. В противном случае они будут уничтожены, подчеркнул он.

Сейчас украинские бойцы пытаются выйти из Курской области малыми группами по 2-3 человека, продолжил глава государства. Эта мера — вынужденная, поскольку Российская армия взяли под огневой контроль все пути отхода, пояснил президент. Вторгшаяся в Курскую область украинская группировка находится в полной изоляции, подчеркнул Путин.

В ходе пресс-конференции Путин прокомментировал предложение США по приостановке боевых действий. Он заявил о готовности Москвы пойти на перемирие при условии, что это приведет к установлению долгосрочного мира и устранению первопричин конфликта.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Путин ответил на предложение США по прекращению боевых действий

    Путин пересказал разговор с бойцами о Судже

    Уехавший из России знаток «Что? Где? Когда?» отказался считать москвичей людьми

    Путин оценил возможность контроля прекращения огня

    Деньги на строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург возьмут в главной «кубышке» России

    Жителя ДНР осудили на 12 лет за шпионаж в пользу Украины

    В США рассказали об истребителе «с ЦРУ в кабине»

    Путин заявил о контакте с Трампом для обсуждения перемирия

    Путин назвал нюанс в вопросе возможного перемирия с Украиной

    Путин предоставил на выбор окруженным в Курской области солдатам ВСУ два варианта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше