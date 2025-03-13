Путин ответил на предложение США по прекращению боевых действий

Путин поддержал 30-дневное перемирие с Украиной, но назвал нюансы

Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия на Украине, но это должно привести к долгосрочному миру и устранить причины кризиса. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», — сказал он.

Это заявление президент России сделал по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко в Москве.

Ранее Путин рассказал о строительстве Союзного государства с Белоруссией. Вместе с Лукашенко он заявил, что Россия и Белоруссия продолжат при необходимости противодействовать НАТО, в том числе в военной сфере.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров оценил диалог США с Россией. Он заявил, что госсекретарь США Марк Рубио и советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц поддерживают нормальный диалог с Москвой.