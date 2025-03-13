Путин рассказал о строительстве Союзного государства с Белоруссией

Путин: Россия и Белоруссия продолжат строить Союзное государство

Россия и Белоруссия продолжат строить Союзное государство. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

На встрече в Москве он обменялся грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в Союзном государстве с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры заявили, что страны продолжат при необходимости противодействовать НАТО, в том числе в военной сфере.

Ранее Путин и Лукашенко подвели итоги переговоров и подписали совместное заявление.

До этого Лукашенко угостили мини-перчиком на переговорах в Кремле. Также белорусскую делегацию накормили роллом из огурца с камчатским крабом, говяжьими щечками с пюре из батата и клюквенным соусом, филе судака с кремом из печеного сельдерея и соусом «Биск», а также грибной похлебкой с копченой сметаной.