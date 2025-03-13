Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:30, 13 марта 2025Бывший СССР

Путин и Лукашенко подвели итоги переговоров

Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписывают совместное заявление президента Российской Федерации и президента Республики Беларусь», — сказал ведущий церемонии подписания документов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию в четверг, 13 марта. В российской столице белорусский лидер провел встречу с Владимиром Путиным.

Ранее президент Белоруссии анонсировал разговор российского лидера с представителями США. По его словам, Путин проведет переговоры с представителями США 13 или 14 марта.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин ответил на предложение США по прекращению боевых действий

    В Кремле оценили идею укрепления ВСУ в качестве гарантии безопасности Киеву

    На курорте Сбера пройдут всероссийские инклюзивные соревнования

    Турист изуродовал охраннику клуба лицо разбитой бутылкой и был пойман шесть лет спустя

    В Кремле объяснили накладку со звуком на совещании Путина из Курской области

    Трамп выступит с обращением по «восстановлению закона и порядка»

    Россиянин поздравил женщину с 8 Марта и избил ее до смерти в ходе ссоры

    На Zivert подали в суд больше 20 человек

    Ким Кардашьян сама оплатила помолвочное кольцо и вернула его мужу после развода

    Рынок акций подскочил после слов Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше