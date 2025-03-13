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15:52, 13 марта 2025Бывший СССР

Лукашенко анонсировал разговор Путина с представителями США

Лукашенко: Путин проведет переговоры с представителями США 13 или 14 марта
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с представителями США 13 или 14 марта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, видео публикует Telegram-канал «Пул Первого».

«Сегодня-завтра Владимир Владимирович будет разговаривать с представителями, посланцами [президента США Дональда] Трампа на эту тему (предложение США о прекращении огня на Украинеприм. «Ленты.ру»)», — рассказал белорусский лидер.

Лукашенко анонсировал в ходе ответа на вопрос о мнении относительно прекращения огня разговор Путина с делегацией США. По его словам, российский лидер обсудит обширный список вопросов помимо урегулирования конфликта на Украине. Президент Белоруссии предположил, что решения по вопросам двусторонних отношений будут приниматься пакетом.

Ранее Лукашенко оценил предложение США по прекращению огня на Украине. Он отметил, что не верит в наличие у руководства США плана по урегулированию конфликта на Украине.

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