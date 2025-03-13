Лукашенко анонсировал разговор Путина с представителями США

Лукашенко: Путин проведет переговоры с представителями США 13 или 14 марта

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с представителями США 13 или 14 марта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, видео публикует Telegram-канал «Пул Первого».

«Сегодня-завтра Владимир Владимирович будет разговаривать с представителями, посланцами [президента США Дональда] Трампа на эту тему (предложение США о прекращении огня на Украине — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал белорусский лидер.

Лукашенко анонсировал в ходе ответа на вопрос о мнении относительно прекращения огня разговор Путина с делегацией США. По его словам, российский лидер обсудит обширный список вопросов помимо урегулирования конфликта на Украине. Президент Белоруссии предположил, что решения по вопросам двусторонних отношений будут приниматься пакетом.

Ранее Лукашенко оценил предложение США по прекращению огня на Украине. Он отметил, что не верит в наличие у руководства США плана по урегулированию конфликта на Украине.