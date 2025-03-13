Лукашенко оценил предложение США по перемирию на Украине

Предложение США об организации временного перемирия на Украине не является уловкой. Так инициативу Вашингтона оценил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
«Нет, это не уловка и не будет уловкой. Чтобы это не было уловкой, надо с другой стороны обставляться нормально», — сказал он.
Глава государства отметил, что не верит в наличие у руководства США плана по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон имеет представления об этом в общих чертах и стремится узнать пожелания обеих сторон конфликта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию в четверг, 13 марта. Отмечается, что самолет с главой государства во Внуково встретил почетный караул.