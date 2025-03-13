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15:36, 13 марта 2025Бывший СССР

Лукашенко оценил предложение США по перемирию на Украине

Лукашенко: Предложение США о перемирии на Украине не является уловкой
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Предложение США об организации временного перемирия на Украине не является уловкой. Так инициативу Вашингтона оценил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Нет, это не уловка и не будет уловкой. Чтобы это не было уловкой, надо с другой стороны обставляться нормально», — сказал он.

Глава государства отметил, что не верит в наличие у руководства США плана по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон имеет представления об этом в общих чертах и стремится узнать пожелания обеих сторон конфликта.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию в четверг, 13 марта. Отмечается, что самолет с главой государства во Внуково встретил почетный караул.

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