Лукашенко угостили мини-перчиком на переговорах в Кремле

Лукашенко подали мини-перчики и мусс из ряженки на встрече с Путиным в Кремле

Стало известно, чем в Кремле за обедом угостили президента Белоруссии Александра Лукашенко. Меню публикует Telegram-канал «Пул Первого».

После переговоров с российским президентом Владимиром Путиным участникам в расширенном составе подали обед. Белорусскую делегацию накормили роллом из огурца с камчатским крабом, мини-перчиками с телятиной и вялеными томатами, говяжьими щечками с пюре из батата и клюквенным соусом, филе судака с кремом из печеного сельдерея и соусом «Биск», а также грибной похлебкой с копченой сметаной.

На десерт гостям предложили щербет из зеленого яблока и мусс из томленой ряженки с лесными ягодами. Желающим наливали российские вина 2020-2021 годов: «Вионье» и «Риваж» производства винодельни «Геленджик-Криница-Бетта».

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко угостил делегацию из Мьянмы картофельной бабкой. Также в меню были куриный суп с лапшой, блинчики с грибами со сметаной, медальоны из щуки с муссом из цветной капусты и торт «Птичье молоко».