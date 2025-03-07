Президент Белоруссии угостил делегацию из Мьянмы картофельной бабкой

Александр Лукашенко угостил премьер-министра Мьянмы картофельной бабкой

Белорусский президент Александр Лукашенко накормил гостей из Мьянмы во время двусторонних переговоров. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Накануне в Белоруссию прибыла делегация из Мьянмы, в составе которой был премьер-министр, председатель Государственного административного совета республики Мин Аун Хлайном. Александр Лукашенко принимал гостей во Дворце Независимости.

Во время обеда премьер-министра и другим официальных лиц угостили традиционными русскими и белорусскими блюдами. Среди прочего в меню были куриный суп с лапшой, блинчики с грибами со сметаной, медальоны из щуки с муссом из цветной капусты, а также картофельная бабка со сметаной. На десерт гостям предложили торт «Птичье молоко».

В декабре президент России Владимир Путин провел неформальную встречу с лидерами стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) и пригласил их на завтрак. Путин предложил гостям томленого осетра, голубцы с креветками, цыпленка с картофелем и ленивые вареники с уткой.

