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17:53, 25 декабря 2024Из жизни

Путин угостил лидеров стран СНГ голубцами с креветкой на завтрак

Владимир Путин угостил лидеров стран СНГ ленивыми варениками с уткой
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Александр Лукашенко, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев

Александр Лукашенко, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел неформальную встречу с лидерами стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) и пригласил их на завтрак. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Неформальный саммит проходил в Санкт-Петербурге, после чего главы государств переместились в комплекс «Игора» в Ленинградской области. Путин угостил своих гостей томленым осетром, голубцами с креветками, цыпленком с картофелем и ленивыми варениками с уткой.

В меню также были тарталетка с крабом, авокадо и черной икрой, и салат с тигровыми креветками и манго. На десерт подавали сметанник с вяленой клубникой и пломбиром. В качестве напитков подавались вина рислинг и марселан с российских виноделен.

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На неформальном саммите присутствовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также лидеры Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Киргизии. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не смог присутствовать на неофициальной встрече из-за положительного теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин накормил делегатов БРИКС татарской лепешкой «кыстыбый», пельменями с осетриной, варениками с грибами и овощной лазаньей. Их также угостили десертами: щербетом из лайма, шоколадным тортом и яблочным пирогом.

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