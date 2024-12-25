Путин угостил лидеров стран СНГ голубцами с креветкой на завтрак

Владимир Путин угостил лидеров стран СНГ ленивыми варениками с уткой

Президент России Владимир Путин провел неформальную встречу с лидерами стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) и пригласил их на завтрак. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Неформальный саммит проходил в Санкт-Петербурге, после чего главы государств переместились в комплекс «Игора» в Ленинградской области. Путин угостил своих гостей томленым осетром, голубцами с креветками, цыпленком с картофелем и ленивыми варениками с уткой.

В меню также были тарталетка с крабом, авокадо и черной икрой, и салат с тигровыми креветками и манго. На десерт подавали сметанник с вяленой клубникой и пломбиром. В качестве напитков подавались вина рислинг и марселан с российских виноделен.

На неформальном саммите присутствовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также лидеры Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Киргизии. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не смог присутствовать на неофициальной встрече из-за положительного теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин накормил делегатов БРИКС татарской лепешкой «кыстыбый», пельменями с осетриной, варениками с грибами и овощной лазаньей. Их также угостили десертами: щербетом из лайма, шоколадным тортом и яблочным пирогом.

