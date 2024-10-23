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20:33, 23 октября 2024Из жизни

Путин накормил делегатов БРИКС пельменями с осетриной

Президент Путин угостил лидеров стран БРИКС пельменями, варениками и кыстыбыем

Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Стало известно меню торжественного ужина для лидеров стран БРИКС на саммите в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Президент России Владимир Путин накормил делегатов татарской лепешкой «кыстыбый», пельменями с осетриной, варениками с грибами и овощной лазаньей. В качестве основного блюда гостям подали на выбор голень ягненка и судака с овощами.

Делегатов БРИКС также угостили десертами: щербетом из лайма, шоколадным тортом и яблочным пирогом. Из напитков были предложены российские вина от винодельни Криница: рислинг и купаж «Риваж».

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      Антонина Черташ
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