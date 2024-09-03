Путина накормили супом из лобстера во время приема в Монголии

Президент Монголии Хурэлсух угостил Путина панна-коттой и супом из лобстера

Президента России Владимира Путина во время официального визита в Монголию накормили итальянскими блюдами. Об этом сообщает Telegram-канал Ria_Kremlinpool.

Стало известно меню государственного приема, организованного президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в честь приезда Путина. Президента России накормили рулетом из копченого лосося, крем-супом из лобстера и говяжьей вырезкой на гриле. На десерт подали панна-котту из манго.

В августе президент России посещал с официальным визитом Азербайджан. Президент республики Ильхам Алиев угощал Путина яично-овощным блюдом кюкю, кутабами (лепешками) с мясом и зеленью и лявянгами из баклажанов. В меню также были представлены черная икра, традиционный холодный суп айранаши и долма из виноградных листьев и листьев фисташкового дерева.