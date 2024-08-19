Алиев угостил Путина кюкю и лявянгами

Президент Азербайджана угостил Владимира Путина кутабами и лявянгами на приеме

Стало известно меню государственного приема, организуемого от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева в честь российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщается в Telegram-канале Ria_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлевского пула.

Президент Азербайджана угостил Путина яично-овощным блюдом кюкю, кутабами (лепешками) с мясом и зеленью и лявянгами из баклажанов. В меню также были представлены черная икра, традиционный холодный суп айранаши и долма из виноградных листьев и листьев фисташкового дерева. Кроме того, президенту России предложили жареную дюшбару (пельмени) и салат из жареных баклажанов.

На десерт участникам приема подавали национальные сладости. В качестве напитков представили вина Savalan Sauvignon Blanc 2022 года и Meysari Makhmari 2020 года.

В июле Путин провел неформальную встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в своей резиденции в Ново-Огарево. Президент России угостил Моди свежими ягодами и фруктами, орехами, финиками и восточными сладостями.