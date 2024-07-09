Путин угостил Моди орехами и фруктами

Владимир Путин угостил президента Индии Моди восточными сладостями

Президент России провел неформальную встречу с президентом Индии Нарендрой Моди в своей резиденции в Ново-Огарево. Об этом пишет РИА Новости.

Президенты пили чай на открытой веранде. Среди прочего, Владимир Путин угостил Моди свежими ягодами и фруктами, орехами, финиками и восточными сладостями.

9 июля, главы двух стран поучаствуют в официальном завтраке.

Ранее Владимир Путин угостил прибывшего в Россию с визитом президента Конго пельменями на завтрак. На горячее в меню было на выбор филе муксуна с трюфельным шпинатом и томленные в квасе телячьи щечки с кремом из пастернака и овощами.