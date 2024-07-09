Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:57, 9 июля 2024Из жизни

Путин угостил Моди орехами и фруктами

Владимир Путин угостил президента Индии Моди восточными сладостями

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Президент России провел неформальную встречу с президентом Индии Нарендрой Моди в своей резиденции в Ново-Огарево. Об этом пишет РИА Новости.

Президенты пили чай на открытой веранде. Среди прочего, Владимир Путин угостил Моди свежими ягодами и фруктами, орехами, финиками и восточными сладостями.

Материалы по теме:
«Как вы нам этими санкциями помогли!» Как россияне нашли замену «Макдоналдсу» и научились зарабатывать миллионы на еде
«Как вы нам этими санкциями помогли!»Как россияне нашли замену «Макдоналдсу» и научились зарабатывать миллионы на еде
22 июня 2022
Неполный счет за плотный ужин. Можно ли экономить и есть в ресторанах
Неполный счет за плотный ужин.Можно ли экономить и есть в ресторанах
8 сентября 2022

9 июля, главы двух стран поучаствуют в официальном завтраке.

Ранее Владимир Путин угостил прибывшего в Россию с визитом президента Конго пельменями на завтрак. На горячее в меню было на выбор филе муксуна с трюфельным шпинатом и томленные в квасе телячьи щечки с кремом из пастернака и овощами.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан написал письмо в ЕС после встречи с Путиным. О чем в нем говорилось?

      В Одессе сожгли пикап военного

      Самолет с россиянами на борту повредили трапом в аэропорту

      В Германии украинцам запретили говорить на их языке

      В России мертвого новорожденного нашли в арендованной мигрантами квартире

      Лауреат Нобелевской премии призвал Байдена сняться с выборов

      Заколка для волос спасла женщину от вцепившегося в нее медведя

      В США признали невозможность дальнейшего увеличения госдолга

      Премьер Индии призвал прекратить конфликт на Украине

      Раскрыты любимые места отдыха россиян для спасения от жары

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше