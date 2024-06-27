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14:49, 27 июня 2024Из жизни

Путин угостил президента Конго пельменями на завтрак

Владимир Путин и президент Конго позавтракали пельменями с перепелкой и грибами

Фото: Михаил Метцель / POOL / ТАСС

Президенты России и Конго Владимир Путин и Дени Сассу-Нгессо вместе позавтракали. Об этом сообщает ТАСС.

За официальным завтраком африканского лидера угостили салатом из подкопченной форели с щавелем и огурцами, пельменями с перепелкой и грибами лисичками, супом из кабачков с плавленым сыром и щербетом из крыжовника. На горячее в меню было на выбор филе муксуна с трюфельным шпинатом и томленные в квасе телячьи щечки с кремом из пастернака и овощами.

На десерт Путин и Сассу-Нгессо подали десерт «Гжель» из козьего сыра и голубики. Также лидерам стран были предложены вина от «Усадьбы Дивноморское».

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Ранее сообщалось, что старейший отель Ханоя «Метрополь» угостил российского лидера от имени президента Вьетнама То Лама супом с морскими ушками и крабом из провинции Камау, а также спринг-роллами с омаром из города Нячанг. Помимо этого, в меню были салат с редисом и креветками из залива Халонг, блинчики с тунцом из провинции Фуйен и икра осетрины.

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      Антонина Черташ
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