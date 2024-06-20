Раскрыто меню Путина на приеме во Вьетнаме

Путина во Вьетнаме угостили супом с морскими ушками и спринг-роллами с омаром

Стало известно, какие блюда президенту России Владимиру Путину предложили на торжественном обеде во время его визита во Вьетнам. Об этом сообщает РИА Новости.

Старейший отель Ханоя «Метрополь» угостил российского лидера от имени президента Вьетнама То Лама супом с морскими ушками и крабом из провинции Камау, а также спринг-роллами с омаром из города Нячанг. Помимо этого, в меню были салат с редисом и креветками из залива Халонг, блинчики с тунцом из провинции Фуйен и икра осетрины.

Кроме того, повара «Метрополя» приготовили для лидеров стран косатковую рыбу, запеченную в листьях лотоса, ребрышки ягненка на гриле и овощи в сливовом соусе. На торжественном обеде в честь приема также подавался вьетнамский традиционный суп фо с говядиной. На десерт гостям предложили мороженое из кокоса и личи.

Ранее сообщалось, что на приеме в честь визита президента России в КНДР предлагали тушеную треску в виде цветка, тхань из курицы и соленую рыбу с душистыми травами.

Владимир Путин прибыл во Вьетнам вечером 19 июня. Глава государства прилетел в Ханой из КНДР, где провел полноформатные переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Ожидается, что Вьетнам станет финальной точкой трехдневной поездки Путина.

