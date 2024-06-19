Раскрыто меню на приеме в честь визита Путина в КНДР

На приеме в честь визита Путина в КНДР предлагали тушеную треску в виде цветка

На приеме в честь визита президента России Владимира Путина в КНДР гостям предлагали множество блюд. Меню с названиями угощений для российской делегации публикует РИА Новости.

Гостям северокорейской столицы предлагали тхань из курицы, тушеную треску в виде белого цветка, куксу с говяжьей вырезкой на латунном блюде, соленую рыбу с душистыми травами, а также мясо, морепродукты и десерты.

Государственный прием от лидера Северной Кореи в честь российского президента последовал после посещения Путиным и Ким Чен Ыном торжественного концерта.

В ходе мероприятия Владимир Путин охарактеризовал отношения с КНДР пословицей «близкий сосед лучше дальнего родственника» и предложил выпить за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.