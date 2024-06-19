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16:32, 19 июня 2024Мир

Путин во время тоста на приеме у Ким Чен Ына произнес одну пословицу

Путин на приеме у Ким Чен Ына: близкий сосед лучше дальнего родственника

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

«Близкий сосед лучше дальнего родственника». Такой пословицей президент России Владимир Путин охарактеризовал отношения Москвы и Пхеньяна во время тоста на государственном приеме у лидера КНДР Ким Чен Ына, передает ТАСС.

«У России и КНДР есть схожие пословицы, которые гласят, что близкий сосед лучше дальнего родственника. Эта народная мудрость в полной мере отражает характер отношений между нашими странами», — заявил российский лидер.

Он также во время тоста предложил выпить за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, за благополучие и процветание народов обеих стран, а также за здоровье Ким Чен Ына и «всех присутствующих на приеме».

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын устроил по случаю официального визита Владимира Путина масштабный парад с участием рот почетного караула и тысяч корейцев в цветах российского триколора.

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      Дарья Устьянцева
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