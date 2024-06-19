Ким Чен Ын устроил для Путина парад с шарами и конями

Ким Чен Ын устроил по случаю визита Путина в КНДР масштабный парад

Северокорейский лидер Ким Чен Ын устроил по случаю официального визита президента России Владимира Путина масштабный парад с участием рот почетного караула и тысяч корейцев в цветах российского триколора. Кадры мероприятия опубликованы в официальном Telegram-канале Кремля.

В начале парада торжественным маршем прошли военные почетного караула Корейской народной армии, по роте от Сухопутных войск, ВВС и ВМС. В это же время по обе стороны от Путина и Ким Чен Ына находились всадники на конях.

Напротив трибун разместились тысячи корейцев с букетами цветов в руках: женский военный оркестр, одетые в ханбок девушки в цветах российского триколора, а также множество мужчин в рубашках белого, синего и красного цветов.

По завершении парада северокорейские артиллеристы дали торжественный салют из гаубиц, а в небо взмыли тысячи шаров.

Ранее стало известно, что Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве во время переговоров в Пхеньяне.