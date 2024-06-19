Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:28, 19 июня 2024Мир

Ким Чен Ын устроил для Путина парад с шарами и конями

Ким Чен Ын устроил по случаю визита Путина в КНДР масштабный парад

Северокорейский лидер Ким Чен Ын устроил по случаю официального визита президента России Владимира Путина масштабный парад с участием рот почетного караула и тысяч корейцев в цветах российского триколора. Кадры мероприятия опубликованы в официальном Telegram-канале Кремля.

В начале парада торжественным маршем прошли военные почетного караула Корейской народной армии, по роте от Сухопутных войск, ВВС и ВМС. В это же время по обе стороны от Путина и Ким Чен Ына находились всадники на конях.

Напротив трибун разместились тысячи корейцев с букетами цветов в руках: женский военный оркестр, одетые в ханбок девушки в цветах российского триколора, а также множество мужчин в рубашках белого, синего и красного цветов.

По завершении парада северокорейские артиллеристы дали торжественный салют из гаубиц, а в небо взмыли тысячи шаров.

Ранее стало известно, что Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве во время переговоров в Пхеньяне.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Сотак
      Обсудить
      Последние новости

      Путин преподнес Ким Чен Ыну роскошный подарок

      МИД Китая прокомментировал визит Путина в КНДР

      Бывший президент Польши заявил о необходимости уговаривать украинцев вступить в ВСУ

      «Газпром» добился запретов для двух партнеров на суды за рубежом

      Россиянам представят новый уникальный контент

      Чулпан Хаматову уволили из латвийского театра

      Раскрыт фактор долголетия человека и животных

      Суд вынес приговор москвичу за совершенную в 2014 году расправу над матерью

      Зеленский рассказал о присоединении к коммюнике саммита по Украине Антигуа и Барбуды

      В Швейцарии захотели непрямые поставки оружия на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше