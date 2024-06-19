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14:48, 19 июня 2024Мир

В Пхеньяне начался государственный прием в честь Путина

В Пхеньяне начался государственный прием от Ким Чен Ына в честь Путина

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

В северокорейской столице Пхеньяне начался государственный прием от лидера КНДР Ким Чен Ына в честь президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Прием последовал после посещения Путиным и Ким Чен Ыном торжественного концерта. Предположительно, в ходе мероприятия лидеры России и Северной Кореи произнесут торжественные тосты.

«После этого практически визит завершен, два лидера поедут в сторону аэропорта и по пути посетят храм Живоначальной Троицы», — отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

На предшествующем приему концерте северокорейская певица спела для Путина хит исполнителя SHAMAN «Встанем». На выступлении также прозвучали песни о войне и композиции группы «Любэ» «От Волги до Енисея» и «Березы».

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      Лина Пивоварова
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