Северокорейская певица спела Путину песню SHAMAN во время его визита в Пхеньян

В честь визита президента России Владимира Путина в Северную Корею в Пхеньяне прошел концерт. Об этом сообщает РИА Новости.

Северокорейская певица спела для российского лидера хит исполнителя SHAMAN «Встанем». На выступлении также прозвучали песни о войне и композиции группы «Любэ» «От Волги до Енисея» и «Березы».

Ранее Путин прибыл в Пхеньян для участия в переговорах с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. В ходе встречи был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин и Ким Чен Ын также договорились сотрудничать в сфере здравоохранения, в областях медицинского образования и науки и подписали соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная.