Тест Пашиняна на коронавирус снова оказался положительным

Тест премьера Армении Пашиняна на коронавирус снова оказался положительным

Тест на коронавирус премьер-министра Армении Никола Пашиняна снова оказался положительным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мой тест на коронавирус снова положительный», — сообщил армянский премьер-министр. Пашинян отметил, что продолжит работу, но с некоторыми ограничениями.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что премьер-министр Армении сможет принять участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), несмотря на коронавирус. Москва надеется, что Пашинян присоединится к мероприятию по видео-конференц-связи.

Пашинян сообщил о своей болезни утром 25 декабря. Он объяснил, что не сможет приехать на неофициальный саммит СНГ.