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15:08, 25 декабря 2024Бывший СССР

Тест Пашиняна на коронавирус снова оказался положительным

Тест премьера Армении Пашиняна на коронавирус снова оказался положительным
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Valery Sharifulin / Pool / Sputnik / Reuters

Тест на коронавирус премьер-министра Армении Никола Пашиняна снова оказался положительным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мой тест на коронавирус снова положительный», — сообщил армянский премьер-министр. Пашинян отметил, что продолжит работу, но с некоторыми ограничениями.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что премьер-министр Армении сможет принять участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), несмотря на коронавирус. Москва надеется, что Пашинян присоединится к мероприятию по видео-конференц-связи.

Пашинян сообщил о своей болезни утром 25 декабря. Он объяснил, что не сможет приехать на неофициальный саммит СНГ.

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