В Кремле понадеялись на участие заболевшего коронавирусом Пашиняна в саммите ЕАЭС

Кремль рассчитывает на участие заболевшего коронавирусом Пашиняна в саммите ЕАЭС

В Кремле рассчитывают, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, заболевший коронавирусом, сможет принять участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что уже завтра, а завтра будет часть, запланированная с саммитом ЕАЭС, он сможет принять участие по видео-конференц-связи (ВКС)», — отметил официальный представитель Кремля.

Утром 25 декабря стало известно, что Пашинян не приедет на неформальный саммит Содружества независимых государств (СНГ). Причиной пропуска мероприятия политик назвал подтвердившийся у него коронавирус.

Ранее в Кремле опровергли планы по отдельной встрече Путина с Пашиняном на саммите Содружества независимых государств (СНГ) в Санкт-Петербурге. Однако, по словам Пескова, представители Москвы и Еревана при необходимости будут иметь возможность пообщаться на полях саммита.