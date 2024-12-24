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13:32, 24 декабря 2024Бывший СССР

В Кремле опровергли планы по отдельной встрече Путина с Пашиняном в Санкт-Петербурге

Песков: отдельной встречи Путина с Пашиняном в Санкт-Петербурге не планируется
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Отдельной встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите Содружества независимых государств (СНГ) в Санкт-Петербурге не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Отдельно не планируется, но у них будет возможность при необходимости поговорить на полях», — объяснил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что неформальный саммит СНГ является хорошей возможностью для «сверки часов» лидерами государств и проведения двусторонних контактов.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не отказывается от договоренностей с Арменией. Он уточнил, что речь также идет о военно-политической сфере.

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