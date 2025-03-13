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18:18, 13 марта 2025Мир

Лавров оценил диалог США с Россией

Лавров: Переговорщики США ведут диалог с Россией абсолютно нормально
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Госсекретарь США Марк Рубио и советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц поддерживают нормальный диалог с Москвой. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил журналистам, трансляцию вел телеканал «Россия-1».

«Когда они вступают с нами в прямой разговор, они абсолютно нормально этот диалог ведут. Поэтому все, что они говорят на публику у себя, на публику в Саудовской Аравии, на публику на Украине, я даже не собираюсь осмысливать», — подчеркнул министр.

13 марта спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву, его борт приземлился в аэропорту Внуково-2. Его встреча с президентом России Владимиром Путиным пройдет в закрытом формате.

По заявлению американской администрации, дипломат во время визита намерен убедить Россию подписать соглашение о прекращении огня на Украине.

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