В Кремле анонсировали разговор Путина со спецпосланником Трампа

Ушаков: Встреча Путина с Уиткоффом состоится вечером 13 марта в закрытом формате

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом состоится вечером 13 марта в закрытом формате. Переговоры анонсировал помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщают «Известия».

Ранее Ушаков отметил, что встреча Уиткоффа с Путиным в Москве не исключена. По словам помощника российского президента, Уиткофф будет встречаться с российскими представителями «очень высокого ранга».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что Кремль проинформирует, если глава государства примет Уиткоффа лично. По словам представителя российского лидера, на 13 марта «запланированы определенные контакты».