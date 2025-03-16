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09:46, 16 марта 2025Интернет и СМИ

В США заявили о конце украинской авантюры в Курской области

WSJ: Дерзкая украинская авантюра в Курской области приближается к концу
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

Украинская авантюра в Курской области приближается к концу. Об этом заявила базирующаяся в США газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание выпустило материал под названием «Россия подавляет дерзкую украинскую военную операцию в Курске». В статье утверждается, что на текущей неделе присутствие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российском регионе практически сошло на нет.

«Стремительное продвижение российских войск в недавние дни привело к тому, что оставшиеся украинские силы оказались все более изолированы под ожесточенными атаками, и к выходным они были выведены из всех районов Курской области, кроме небольшого участка», — заявили в WSJ.

Уточняется, что выход украинских войск из Курской области лишает Киев козыря в мирных переговорах.

Ранее в Минобороны России рассказали, что за текущую неделю в Курской области были ликвидированы более двух тысяч украинских военнослужащих. Отмечалось, что еще 30 украинских солдат сдались в плен.

Перед этим военный эксперт Андрей Марочко раскрыл возможный план Киева после неудач в Курской области. Он предположил, что ВСУ могут попытаться контратаковать на других направлениях.

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