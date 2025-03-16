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06:01, 16 марта 2025Россия

Подсчитано число погибших за неделю в Курской области бойцов ВСУ

Минобороны: За неделю в Курской области погибли более двух тысяч военных ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

За текущую неделю в Курской области были ликвидированы более двух тысяч украинских военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости на основе данных Минобороны России.

Отмечается, что еще 30 украинских солдат сдались в плен. Кроме того, Киев лишился семи танков, 19 боевых машин пехоты, 24 бронетранспортеров, 55 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, 30 артиллерийских орудий, семи минометов, пусковой установки зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», двух самоходных артиллерийских установок Paladin, а также 37 пунктов управления беспилотниками и пяти складов боеприпасов.

Ранее стало известно о новом наступлении российских войск в Курской области. Сообщалось, что военнослужащие штурмуют поселок Гоголевка, при этом, по данным «Военкоров русской весны», украинские солдаты оказывают «ожесточенное сопротивление».

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