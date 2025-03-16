Минобороны: За неделю в Курской области погибли более двух тысяч военных ВСУ

За текущую неделю в Курской области были ликвидированы более двух тысяч украинских военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости на основе данных Минобороны России.

Отмечается, что еще 30 украинских солдат сдались в плен. Кроме того, Киев лишился семи танков, 19 боевых машин пехоты, 24 бронетранспортеров, 55 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, 30 артиллерийских орудий, семи минометов, пусковой установки зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», двух самоходных артиллерийских установок Paladin, а также 37 пунктов управления беспилотниками и пяти складов боеприпасов.

Ранее стало известно о новом наступлении российских войск в Курской области. Сообщалось, что военнослужащие штурмуют поселок Гоголевка, при этом, по данным «Военкоров русской весны», украинские солдаты оказывают «ожесточенное сопротивление».